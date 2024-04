Al via un’indagine sui bisogni formativi della popolazione adulta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – Anche la biblioteca comunale di Terranuova, in collaborazione con la Rete documentaria Aretina, promuove un'indagine per rilevare i fabdel territorio al fine di avviare attività di formazione. Questa iniziativa rientra nel progetto “Giovani e adulti in-formati” promosso dalla Regione Toscana attraverso il PR Fondo Sociale Europeo + 2021-2027. Il questionario è realizzato in italiano https://shout.com/s/vaY4M7za e in inglese https://shout.com/s/6er9zEZK e sarà accessibile per tutto il mese di aprile, con l’obiettivo di individuare e coinvolgere le diverse fasce. Lo scopo finale è quello di analizzare iespressi e inespressi, aspirazioni ...