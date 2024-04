Al via Roma Open House | viaggio a ingresso gratuito nella capitale dell’arte

Di Ponte si presenta: "Ecco Terranuova Futura. Chienni Dietro di lui vecchie logiche di potere" - E' nata la lista di Mauro Di Ponte, ex vice sindaco candidato a sindaco di Terranuova Bracciolini contro l'attuale primo cittadino Sergio Chienni: si chiama Terranuova Futura. La presentazione è avven ...arezzonotizie

leggi le altre "Cose" - Uno tra gli aspetti più folkloristici di Roma erano i pittori di Piazza Navona che rappresentavano ... quanto assurdo ed ecclettico locale chiamato «Jonathan's Angels» in via della Fossa, aperto dopo ...agenziaradicale

Roma, malvivente spacca il vetro di un’auto, ci entra dentro e ci si mette a dormire - Luca, il proprietario, lo ha sorpreso ma non è riuscito a trattenerlo. «L'auto era parcheggiata in Via La Marmora, angolo col mercato Esquilino. Io abito in Via Principe Amedeo, il pomeriggio la mia ...ilmessaggero