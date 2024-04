Al via la rinaturalizzazione delle linee 90 e 91 Cos’è e cosa succederà alla circolare e ai suoi bus

(Di venerdì 5 aprile 2024) Milano, 5 aprile 2024 – Il cammino verso quota tre milioni pare ben avviato. È stato fatto il punto oggi, venerdì 5 aprile 2024, del progetto Forestami: il piano intende raggiungere, appunto, la soglia di tre milioni di nuovi alberi piantati entro il 2030 nell’area della Città Metropolitana. A sei anni dscadenza siamo arrivati a 600mila. Soddisfazione generale Linea verde Seminari targati Prada Soddisfazione generale Numeri che sono stati accolti con soddisfazione dai responsabili del progetto. Questo, è "un traguardo importante soprattutto per lo sforzo collettivo che racchiude – ha commentato Stefano Boeri, presidente Comitato Scientifico Forestami – Questa sfida, nata per combattere il cambiamento climatico, è resa oggi ancora più complessa dagli stessi effetti del cambiamento climatico che colpiscono la sopravvivenza del capitale naturale". ...

