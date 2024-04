Al via il ricorso contro il taglio della rivalutazione delle pensioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 aprile 2024) Entra nel vivo l’attacco dei pensionatiil meccanismo didegli assegni, che penalizza quelli medio-alti. “Con la prima udienza del 5 aprile comincia l’iter giudiziale che ci auguriamo porti a una pronunciaCorte Costituzionale” ha commentato il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo. Al Tribunale Civile di Roma, si è svolta infatti l’udienza iniziale del primo dei 5 ricorsiildi importo superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps disposto dalla Legge di Bilancio 2023, che ha reintrodotto il meccanismo non per scaglioni ma per importi complessivi. I ricorsi sono stati avviati dalla Uilp per conto di cinque pensionati pubblici e privati ...