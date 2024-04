Al via i casting della La Poti Pictures Academy

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – Laselezionerà nel mese di aprile, mediante, otto persone con disabilità intellettiva (dai 18 anni in su), per la costituzione di una nuova classe per la formazione finalizzata alla realizzazione di un cortometraggio cinematografico. Le candidature per la partecipazione a questo progetto, che si è reso possibile grazie al contributoFondazione CR Firenze e Comune di Arezzo, oltre che del patrocinio di Fondazione Arezzo Comunità, sono aperte fino a domenica 14 aprile. Il nuovo anno accademico si svolgerà da aprile 2024 ad inizio 2025 presso la sedead Arezzo. Il corso di formazione, di un pomeriggio a settimana, verrà tenuto da psicologi, acting coach, sceneggiatori, ...

