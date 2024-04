Al Sociale Elena di Troia come non si era mai vista | l’interpretazione di Mélina Martin supera i cliché

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bergamo. Esistono tre versioni del mito didi. In una viene rapita da Paride e portata lontana dal marito Menelao; nella seconda si innamora di Paride e scappa con lui; nella terza per effetto di una specie di incantesimo orchestrato da Afrodite viene portata in Egitto, lontana da Paride e da Menelao. “E voi che cosa avreste scelto? Partire per amore o essere violentate per dieci anni?”. Sul palco del teatrodi Bergamo,si rivolge direttamente al pubblico e aspetta la risposta. L’attrice greco-svizzera, che si è esibita al Teatrodi Bergamo, rompe sin dai primi secondi di “Op?” la quarta parete, il muro immaginario che sta tra il pubblico e il palcoscenico. Recita in greco, balla sul palco e tra il pubblico –è anche una ...