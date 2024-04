Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa il “MEET Forum – Il Turismo sostenibile”

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Grande impatto per la Lectio Magistralis dell’astronauta Paolo Nespoli: un esempio per costruire un team di successo per la Sostenibilità nelnel Paese. A Napoli presso ildila IX edizionedi “– Il”, evento promosso da Destination Italia, Travel Tech italiana leader nel