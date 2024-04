Al Meyer percorso dedicato a bimbi con problemi deglutizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 5 aprile 2024 - La popolazione pediatrica che presenta disordini dellae dell'alimentazione è molteplice e coinvolge numerosi bambini con disabilità dello sviluppo. All'ospedale pediatricodi Firenze si effettua da anni per i piccoli pazienti con disfunzioni deglutitorie un esame specifico e personalizzato: è la videofluoroscopia della(VfssS), eseguita in regime di ricovero, day hospital e ambulatoriale con approccio centrato sul paziente e sul caregiver. Da febbraio scorso è stato anche introdotto un sistema posturale specifico ed ergonomico che consente di svolgere la videofluoroscopia in sicurezza, adattandosi alle necessità degli utenti e alla tecnologia utilizzata, riducendo l'esposizione radiologica del paziente e favorendo la postura ottimale. La videofluoroscopia, si spiega, consente ...