AJ Styles | “Sono prossimo al ritiro | voglio lasciare con un bel ricordo senza diventare ridicolo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) AJè considerato uno dei migliori wrestler professionisti dai fan e dai suoi colleghi. Il Phenomenal One compete sempre ad alti livelli e, nonostante l’età, non ha quasi mai frenato. Lotta da 26 anni in una carriera che lo ha visto competere in WCW, TNA, NJPW e WWE, portando a casa 47 titoli. Durante una recente intervista a The Ringer Wrestling Show, ha ammesso di essere vicino alla fine del suo periodo in WWE e nel wrestling. Le sue parole “ansioso di scoprire come verrò impiegato prossimamente. Mi sto avvicinando alla fine eavere una storyline e un match che mi accompagnino prima dila WWE. Dopo questo, mi ritirerò dal wrestling .arrivato a un punto in cui mi preoccupo di rendermi. Il mio cervello dice: ‘Possiamo farcela’. Il ...