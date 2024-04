AJ Styles | “Credevo che l’arrivo di CM Punk avrebbe creato dei problemi | mi sbagliavo”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il ritorno di CMin WWE ha fatto tantissimo discutere e la sua presenza è fonte costante di rumors e notizie. Nonostante sia attualmente infortunato, il Second City Saint non è finito nel dimenticatoio e rimane una delle Superstar più importanti della compagnia. Il maggiore timore al ritorno dinon riguardava le performance in ring, ma il suo atteggiamento extra-ring, che negli anni ha causato diversi, ultimi quelli che hanno portato al licenziamento dalla AEW. Un timore non solo di fan e appassionati, ma anche delle stesse Superstar WWE, tra cui AJche lo ha svelato in un’intervista. “Non vedo l’ora si riprenda” AJe CMhanno condiviso gli inizi di carriera nella scena indie per poi prendere strade diverse, con il Phenomenal One ...