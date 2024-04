Aiuti Gaza | Usa | bene apertura Israele

Aiuti a Gaza, Derek Moadsen: “Da mesi noi volontari rischiamo la vita” - Londra. L’American Near East Refugee Aid è a Gaza da 55 anni: fra le altre attività, ha fornito supporto a World Central Kitchen nella sua attività di distribuzione di pasti alla popolazione, 150 mila ...ilfattoquotidiano

Israele apre due vie per far entrare gli Aiuti umanitari, valico di Erez e porto di Ashdod - Israele apre un'imporante via per far entrare gli Aiuti umanitari nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Eretz, nel nord dell'enclave. Aperto anche il porto Ashdod, non lontano da Tel Aviv per ...tg.la7

Israele annuncia la riapertura del valico di Erez - Il governo israeliano in tempo di guerra ha approvato l'apertura di un importante valico di frontiera nel nord di Gaza mentre cresceva la pressione affinchè la regione ottenesse un accesso più critico ...huffingtonpost