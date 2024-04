Agresti | «Inzaghi? Lo scudetto ti marchia | non come le altre coppe»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha sottolineato il lavoro di Simone, tecnico dell’Inter. Oggi 48 anni per lui e primoin carriera da allenatore ad un passo.RE ? Tanti auguri a Simoneche oggi compie 48 anni. A parlare del suo percorso a Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano: «Vicino al top. Uno che ha giocato una finale di Champions League e che sta per vincere lo. Credo che lorappresenta un elemento che ti, ti fa entrare nella storia. Simone (, ndr) ha spesso sottolineato diin queste due stagioni lui all’Inter ha vinto delle, ma per la storia del club non dico che sono un qualcosa di accessorio, ma comunque non ...