Affitti sempre più cari | lo scatto maggiore è di Firenze

(Di venerdì 5 aprile 2024)più pesanti sul bilancio delle famiglie italiane: a febbraio il prezzo delle locazioni è cresciuto del 10% su base annua e del 3% nel semestre. Il canone richiesto nel nostro Paese è arrivato così a superare un prezzo medio al metro quadro di 13 euro. A sorpresa, non è però Milano a detenere il record quando si parla di aumento dei canoni di affitto, ma è(22,2 euro al metro quadro). La città del David di Michelangelo ha fatto registrare un incremento prossimo al 22% rispetto rispetto a un anno fa, sorpassando così il capoluogo lombardo. D Dove sono necessarie 23 euro al metro quadro ma l’aumento si è fermato a ridosso dell’8 percento. Uno, quello della città toscana, che colpisce se si considera che proprio ieri il colosso della moda Kering ha acquistato uno stabile storico in via Monte ...

PISTOIA Un numero molto alto in termini di aumento, +15%, rispetto agli anni antecedenti la pandemia per il canone medio d’affitto che vuole dire 700 euro al mese da spendere per un trilocale. ... (lanazione)

Milano, 19 marzo 2024 – Tra le grandi città , a sorpresa, non è Milano quella meno accessibile per chi è alla ricerca di un bilocale da affittare. Il primato in questo senso spetta infatti a Firenze. ... (quotidiano)

Affitti ancora in aumento: +10,1% in un anno, ma Milano non è al primo posto - I dati dell’Osservatorio Affitti a cura di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it.immobiliare

Truffa degli Affitti a Padova, vittime adescate sul web: ecco come funzionava il raggiro - Una 46enne di origini campane è stata arrestata: a tradirla, i conti correnti intestati a prestanome su cui riceveva di bonifici. Ogni contatto le fruttava 3mila euro ...ilrestodelcarlino

Affitti agli stranieri, bonifici fatti e case mai avute: una 46enne finisce in manette per truffa - PADOVA - Ha accumulato ben sei diverse condanne definitive per truffa, stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati commessi nell'arco di dieci anni, ...ilgazzettino