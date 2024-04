Affari tuoi | un mese in tv con Amadeus | poi il finale sfortunato Il racconto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) San Michele Al Fiume (Pesaro e Urbino) 5 aprile 2024 - "Oggi è la mia giornata", ha detto adprima dell'ingresso del figlio Francesco, campione di motocross, con cui ha partecipato al gioco nella puntata di mercoledì sera. Peccato che per Patrizio di San Michele al Fiume, frazione di Mondavio, '' abbia preso una piega davvero sfortunata, facendoli tornare a casa a mani vuote. "Ho un metodo e un obiettivo", aveva detto cominciando a giocare, forte del fatto che in 28 puntate alle quali aveva partecipato dall'altra parte del tavolo, per ben 26 volte aveva aperto un pacco pieno di soldi. Subito un trittico fortunato con la chiamata dei 50 euro, poi 500 e 15mila lasciando in gioco i 'pezzi grossi' quasi fino alla fine. Poi l'offerta generosa del 'dottore': 46mila euro rifiutati come tutte le successive offerte. Appena ...