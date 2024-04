Aereo sfiora la torre di controllo | è quasi tragedia a New York

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’incidenteverificatosi all’aeroporto LaGuardia di Newrappresenta un chiaro promemoria dei pericoli e delle sfide che le avverse condizioni meteorologiche e gli errori di navigazione possono presentare alla sicurezza aerea. Il 23 marzo, un Boeing 737-800 della Southwest Airlines, in viaggio da Nashville a Newcon 153 persone a bordo, ha vissuto momenti di tensione quando è uscito dalla propria traiettoria in fase di discesa,ndo pericolosamente ladidell’aeroporto. Il volo, designato Southwest 147, si stava avvicinando alla pista 4 sotto condizioni meteo proibitive, caratterizzate da venti da nord-ovest a 10 nodi e visibilità ridotta a un miglio a causa della pioggia. Un volo precedente di JetBlue aveva già interrotto l’atterraggio a causa di ...

