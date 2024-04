“Addirittura?” Per Perla Vatiero roba forte dopo il Grande Fratello | ecco dove va | svolta vera

(Di venerdì 5 aprile 2024) Da poco più di una settimanaha vinto con sorpresa il2023, un’estate fa ha esordito nel mondo dei reality, con il suo Mirko Brunetti, a Temptation Island, dando inizio alla febbre dei Perletti. Eppure non sembra ancora soddisfatta, L’isola dei famosi 2024? E anche un sogno nel cassetto. Di fronte a sé la salernitana avrebbe molte opportunità, sicuramente di più di quando guardava il GF ed il resto dei programmi televisivi che ha sempre seguito dal divano di casa. Oltre al grosso guadagno, ora è tutto più accessibile. Mentre aspira a Mare Fuori,farà la valigia per L’isola dei famosi 2024?in televisioneil ...

No multiutility scrive al segretario regionale Pd Fossi: “No a decisioni senza il confronto con la collettività” - dove sono stati Addirittura ostacolati ed emarginati dalle amministrazioni per aver rivendicato i loro diritti. Per questo segretario noi non le nascondiamo che riteniamo inaccettabile il fatto che in ...luccaindiretta

Lazio, derby e futuro: Felipe al bivio decisivo. Lotito non molla ma… - È pronto a giocare, e magari decidere, un altro derby Felipe chiamato a trovare la quadra per il futuro. Lotito non molla ma serve un incontro ...cittaceleste

Kurt Cobain. Parlandone da vivo - Leggi qui tutti gli articoli dello speciale su Kurt Cobain. È piuttosto evidente ormai: Kurt Cobain ci piace più da morto che da vivo, ed è un vero peccato. L’articolo potrebbe già chiudersi qui. E in ...rockol