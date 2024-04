Addio a Gaetano Pesce | il designer visionario papà della poltrona Up

Addio a Gaetano Pesce: icona del design italiano - Gaetano Pesce, icona del design italiano, muore a 84 anni a New York. Celebre per il suo design radicale, ha rivoluzionato il settore con opere come la Serie UP. Collaboratore di lunga data di Cassina ...altarimini

Un genio partito da Venezia, Addio a Gaetano Pesce, creatore visionario e rivoluzionario - Addio al designer, architetto e scultore Gaetano Pesce, creatore visionario e rivoluzionario, le cui opere sono intrise di colore, divertimento e autoironia ma, al tempo stesso, molte di loro si sono ...rainews

Addio a Gaetano Pesce, l’artista che creò la ’Maestà sofferente’ - L'artista e designer Gaetano Pesce è scomparso a New York all'età di 84 anni. La sua opera "Maestà sofferente" a Ferrara, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, diventa un omaggio ...ilrestodelcarlino