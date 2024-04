Ad ogni abito la propria scarpa | gli abbinamenti infallibili

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quando le possibilità di scelta aumentano, crescono anche le chance di sbagliarsi. Questo vale un po’ per tutto nella vita, ma sopratutto nella moda. Dove spesso avere un guardaroba ricco di capi e accessori è più una minaccia che una salvezza. Tra gli accostamenti più difficili da fare troviamo quelli colore, ma anche glivestiti scarpe. Cosa mettere sotto un midi? Sotto un long dress durante il giorno? Alla ricerca della coppia perfetta, studiando le temperature, gli orli, i dress-code e le intenzioni. Quali scarpe abbinare a differenti modelli di abiti? Quattro look da replicare subito e una selezione di oltre 15 outfit da salvarsi. Long dress per il giorno con le ballerine Tralasciando le coppie più conosciute il cui affiatamento è da anni ...