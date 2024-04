Accoltella l’ex fidanzata mentre è al telefono con la polizia E ora si difende | “Non me lo ricordo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – E' stato arrestato il 39enne, accusato di aver ucciso la sua ex, pugnalandola più volte fuori da una stazione didi Atene. L'uomo, ricoverato nel reparto psichiatrico in carcere, è in attesa del processo. "Non minulla" ha detto agli investigatori. La vittima di 28 anni sarebbe andata prima alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La 28enne chiedeva aiuto, la risposta choc del centralino delle emergenze: "Le volanti non sono dei taxi" E' stato arrestato il 39enne, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata , pugnalandola più ... (sbircialanotizia)

Grecia sotto choc: 28enne muore pugnalata dall'ex. La polizia le aveva negato il soccorso - La morte di Kyriaki Griva ha sconvolto la Grecia. La 28enne è stata pugnalata dall'ex sotto il commissariato di polizia di Agioi Anargyro, alla periferia nord di… Leggi ...informazione

Inaugurato il nuovo rettifilo al coperto del campo scuola 'Tazio Nuvolari' - Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Mattia Palazzi, l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli, diversi assessori, l'ex atleta e allenatrice Grazia Attene ...altramantova

Accoltellato all’addome a casa sua all’Ortica: in caserma la sua ex compagna - L’episodio è avvenuto alle 13,30 in via Trentacoste. La donna è stata trovata all’interno dell’abitazione dai carabinieri ...milano.repubblica