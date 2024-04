Accoltella l’ex fidanzata mentre è al telefono con la polizia E ora si difende | “Non me lo ricordo”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E' stato arrestato il 39enne, accusato di aver ucciso la sua ex, pugnalandola più volte fuori da una stazione didi Atene. L'uomo, ricoverato nel reparto psichiatrico in carcere, è in attesa del processo. "Non minulla" ha detto agli investigatori. La vittima di 28 anni sarebbe andata prima alla locale stazione die, poi, una volta fuori avrebbe chiamato il centralino di emergenza, ma gli avrebbero risposto, riportano i media locali, che "le volanti non sono un taxi".stava al, l'uomo l'ha raggiunta, colpendola alla schiena. L’incidente ha portato alla sospensione di cinque agenti di, compreso il capo della locale stazione. Oggi ci sono state diverse manifestazioni ...

