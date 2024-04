‘Accelerare su attività fisica in ricetta’ | appello esperti obesità

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Lo sport come un farmaco, prescrivibile dal medico in ricetta, prestazione esigibile alla stregua di un Lea o Livello essenziale di assistenza. L'idea non è nuova: "C'è un progetto di legge su questo, sull'come forma di prevenzione e trattamento trasversale a più patologie, ed è in discussione una proposta di legge L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.