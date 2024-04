Abramo Francesco Maria | approccio inclusivo e per la sua enfasi sulla misericordia

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dal giorno della sua elezione, il 13 marzo 2013, Papaha segnato un pontificato di profondi cambiamenti e di apertura nella Chiesa Cattolica. Jorge Mario Bergoglio, il primo papa proveniente dall’America Latina, ha preso il nome diin onore di Sand’Assisi,simbolo di povertà, pace e cura per i più deboli e per l’ambiente. Questa scelta ha preannunciato il carattere e le priorità del suo pontificato. Un Pontificato di “Prime Volte” Papaha infranto molteplici precedenti. Non solo per la sua origine geografica, ma anche per il suo stile diretto e la sua decisione di vivere in una residenza più modesta anziché nel palazzo apostolico tradizionalmente abitato dai papi. Ha mostrato un...