Abigail | Melissa Barrera alle prese con una terrificante vampira bambina nel nuovo trailer

Abigail: Children Can Be Such Monsters In Bloody New Trailer And First Clip - Universal Pictures has released a final trailer for Radio Silence's Abigail, and it spotlights plenty of gruesome new footage. We also have the first clip and a new ...comicbookmovie

Surviving the Sleepover - Outspoken teenager Hannah goes to a sleepover at a popular girl's house, not realizing she was only invited to be the victim of a prank. However, when things take a more sinister turn, Hannah's mother ...avclub

Abigail: un nuovo trailer ufficiale del nuovo horror firmato Radio Silence - I registi degli ultimi due Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, tornano con un divertente horror che debutta nei cinema italiani il 16 maggio e che è una liberissima rilettura del classico d ...comingsoon