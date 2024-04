A1 | diramazione Roma-Nord | chiusure notturne da lunedì a venerdì

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sulla D18della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e12 aprile, con orario 22:00-6:00, sarò chiuso il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed è diretto verso Firenze. E’ quanto si legge in una nota. In alternativa, aggiunge la nota, si consigliano i seguenti itinerari: percorrere la A24-Teramo o lasud e seguire le indicazioni per la A1; percorrere la rampa che dallaimmette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare da questa stazione in ...