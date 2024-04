A Sesto residenti fantasma | spaccio e discariche | blitz nelle case popolari Marzabotto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024)san Giovanni (Milano) 5 aprile 2024 – Dopo le operazioni di controllo negli stabilidi via Marx e Livorno, la polizia locale ha organizzato un maxi pattugliamentocomunali di via. L'intervento degli agenti del comando è stato effettuato ieri pomeriggio, giovedì 4 aprile, e ha messo in luce una serie di criticità, confermando alcuni elementi già noti alle forze dell'ordine e raccogliendo nuovi elementi. Oltre a inquilini, assegnatari di alloggio main altre regioni, sono emersi occupanti da abusivi, non censiti nei tabulati del Comune tra le persone destinatarie di una residenza pubblica. Sono state identificate 46 persone in totale. Sono state trovate diverse...