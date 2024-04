A San Paolino il concerto d’organo di Barsanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel 48° aniversario della scomparsa di Giuseppe Costamagna, costruttore dell’organo della chiesa di San, il parroco don Mauro Lucchesi ha affidato all’organista Enrico, anche organaro e restauratore dello strumento, di eseguire unstraordinario domani sera alle 21 nella chiesa stessa. Costamagna ha conseguito il diploma in organo e composizione organistica nel 2009 al Conservatorio “Puccini” di La Spezia e nel 2011 la licenza di biennio superiore al Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma con Giancarlo Parodi, oltre che in improvvisazione con Theo Fluey, in basso continuo con Federico Del Sordo e composizione con Maddalena Balza. Si esibirà con suoi brani, di Bach, Guilmant, Brahms e Rheinberger. Mario Pellegrini