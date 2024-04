(Di venerdì 5 aprile 2024)è al secondo posto innella classifica delle città più care in cui affittare casa, seconda soltanto ad. In Italia spese importanti anche a Milano, Bologna e Torino.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, “ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di ... (calcioweb.eu)

La Roma guarda con interesse ai match delle nazionali in cui saranno impegnati diversi giocatori giallo Rossi nei p Rossi mi giorni. Dall'Asia... (calciomercato)

l’emergenza polveri del Sahara a Roma non passa. Lo smog sarà oltre i livelli di guardia fino a venerdì 5 aprile secondo Arpa Lazio. E il picco assoluto arriverà oggi. Il dato del Pm10 è a 113 ... (open.online)

A Roma è emergenza affitti: prezzi alle stelle, la Capitale dietro solo ad Amsterdam in Europa - Roma è al secondo posto in Europa tra le città più care dove affittare un'abitazione, seconda soltanto ad Amsterdam ...fanpage

Dipasquale: “Crisi idrica Nel 2021 per la Regione flop su 31 progetti Pnrr” - la Sicilia vive una crisi idrica senza precedenti e chiede al governo nazionale del suo stesso colore politico di non perdere tempo nell’esaminare la richiesta di stato di emergenza – ricorda ...livesicilia

Tudor “Il derby è speciale, serviranno testa e cuore” - Roma (ITALPRESS) – “Amo le partite importanti come il derby, perchè sono diverse. Ma alla fine va preparata al meglio possibile, come tutte le altre. Non puoi sfuggire alle sensazioni della città, dei ...lanuovasardegna