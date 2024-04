A Roma c' è una trattoria in centro che prepara una focaccia ligure strepitosa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 aprile 2024) In stagioni di bar hipster, neotrattorie underground, pop up e nomadi digitali, c’è quasi un moto di commozione quando in città ci si imbatte in un locale solido, accogliente, con una storia alle spalle, magari a tratti fané (non vintage, che in un attimo caschiamo nel modaiolo), nel quale fermarsi per un momento di ristoro, senza aver prenotato un mese prima. Storia di Taverna Giulia Tovaglie bianche, camerieri in divisa, posaceneri e saliere sul tavolo. Il patron Mario Alfano a sorvegliare che tutto vada come deve. Alla Taverna Giulia, aperta nel 1950, si fa un balzo indietro nel Novecento, se non fosse lo sgomitante traffico di Corso Vittorio a ricordarci che siamo nel cuore delladel 2024, con i lavori pre-Giubileo. “Classicaal formaggio” annuncia la tenda bianca che ombreggia i tavoli esterni. In carta però non c’è una voce che la ...