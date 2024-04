A ritmo di Charleston

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) Parlare di ristorazione a Palermo significa in qualche modo non poter prescindere da quelle realtà che ne hanno segnato una storia e un’identità negli anni passati. Ilè una pietra miliare per la ristorazione cittadina non solo in termini meramente gastronomici ma come vera e propria storia di imprenditoria, di successo, fama, ospitalità, prestigio e accoglienza. Il primonacque nel 1967 per essere in poco tempo proiettato verso innumerevoli riconoscimenti (la Coppa d’oro dell’ospitalità nel ’68, l’Oscar della Cucina Italiana nel 1971, il primo Macaron Michelin nel 1973 e solo un anno dopo il secondo). Tale fu il successo dei primi anni che fu naturale aprire una seconda sede, ampia spaziosa e, chiaramente, fronte mare. Dal 1969 Mondello diventa la seconda casa del, un antico stabilimento balneare in ...