A Napoli visite gratuite per prevenire i tumori al seno | all’utero e al colon-retto | si potranno prenotare in farmacia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Continua la campagna di prevenzione oncologia dell'Asl1 Centro: grazie a un accordo con l'associazione di categoria Federfarma, sarà possibilescreening gratuiti direttamente in

Tempo di lettura: 3 minutiDopo il grande successo di “Luce di Napoli ”, la Cattedrale riapre le porte per le visite straordinarie serali in collaborazione con Cappella e Museo del Tesoro di San ... (anteprima24)

Cosa fare a Napoli , eventi da venerdì 29 marzo a lunedì 1° aprile . Scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend di Pasqua a Napoli e in Campania: visite guidate , mostre , teatro , concerti e ... (2anews)

Con il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano alla scoperta del Grand Hotel Parker's di Napoli .Continua a leggere (fanpage)

Présentation du nouvel ascenseur de Monte Echia - La structure ouvrira au public mardi 9, de 7h à 22h. Le rendez-vous avec la presse pour la visite est à l'entrée de l'ascenseur, sur Via Santa Lucia, à 10h30.ilmattino

Dall'Arcimboldo d'oro conquistato a Napoli alla festa a Cagliari - Dopo il recente riconoscimento dell'"Arcimboldo d'oro", conquistato a Napoli per l'eccellenza nel campo della gastronomia Emiliana Scarpa, la maestra pizzaiola di Cagliari, si è recata in visita a ...ansa

Buone notizie da Castel Volturno: Kvaratskhelia e Ngonge in gruppo e recuperati per il Monza! - Il Napoli domenica farà visita al Monza, alle 15, e Francesco Calzona potrà fare affidamento anche su Khvicha Kvaratskhelia e Cyril Ngonge. Entrambi gli attaccanti azzurri sono recuperati, in quanto ...tuttonapoli