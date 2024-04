A luglio decisione dell' Ue sui fondi per studi ponte Stretto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) La richiesta di co-finanziare gliper ilsullodi Messina è arrivata sul tavolo di Bruxelles che "entro" pubblicherà la sua. "Finora abbiamo avuto due incontri con il vice premier e ministroe Infrastrutture, Matteo Salvini, e sono lieto di sapere che la domanda è stata presentata", ha detto all'ANSA Pat Cox, coordinatorea Rete transeuropea di trasporto (Ten-T) del Corridoio Mediterraneo-Scandinavo, a margine dei Connecting Europe Days che si sono svolti a Bruxelles. Cox ha spiegato che le uniche risorse che potrebbero arrivare per ora da Bruxelles sono quelle di un co-finanziamento fino al 50% per tutti queglidi preparazione e aggiornamento del progetto per la costruzione del. ...