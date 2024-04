A lezione di legalità con Don Mangaliello e Maresca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAd Aquilonia l’incontro sullacon Catelloe Don Aniello Manganiello. Presso la Casa della Cultura: “La: uno stile di vita contro le mafie e la corruzione” con la partecipazione del Magistrato Catelloe Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia. Nella cornice della Casa della Cultura, si è tenuto un incontro di rilevanza fondamentale sul tema della, intitolato “La: uno stile di vita contro le mafie e la corruzione”. L’evento, organizzato dal Comune di Aquilonia, in collaborazione con l’Associazione Ultimi e Unica, ha rappresentato un momento di riflessione e di condivisione su come lapossa diventare non solo un principio, ma uno stile di vita fondamentale per contrastare le mafie ...