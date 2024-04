A giugno fusione Ex Saeco con Gaggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Verso laper incorporazione, a, di Versuni Manufacturing Italy Srl (ex) di Gaggio Montano (Bologna) conSpa, azienda milanese dello stesso gruppo. E meccanismi condivisi, comprensivi di incentivi, per la mobilità volontaria di 25 lavoratori in esubero, su un totale di 205 unità in forza nell’azienda dell’Appenino bolognese. È questo, in sintesi, l’accordo siglato ieri in Regione durante il tavolo di crisi convocato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla. Intesa sottoscritta dalle istituzioni presenti – oltre alla Regione, la Città metropolitana di Bologna con Sergio Lo Giudice e il Comune di Gaggio Montano con il sindaco Giuseppe Pucci – dai vertici della società, assistita da Confindustria Emilia Area-Centro, e dalle organizzazioni sindacali (Fiom-Cgil, ...