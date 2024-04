A Firenze grande mercato coperto Campagna Amica | lavori al via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 - Al via a, nel quartiere storico di San Frediano, il cantiere che nella storica ex cartiera Verdi ospiterà entro la fine del 2024 il piùregionale dipromosso da Coldiretti, un contenitore per tutte le esperienze agricole della Toscana. A regime ci saranno almeno 60 produttori a fare la loro offerta in uno spazio di oltre 1.100 metri quadrati coperti più un bellissimo cortile esterno. Fiorentini e turisti potranno fare la spesa direttamente dagli agricoltori, partecipare a corsi, degustazioni e mangiare al ristorante con piatti della cucina toscana. "Qui nascerà una vetrina sullatoscana a due passi dal centro didove transitano milioni di turisti ogni anno - ha detto la ...