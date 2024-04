A Complete Unknown | cosa sappiamo sul nuovo film con Timothée Chalamet

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sono in corso a New York le riprese del“A” dedicato a Bob Dylan e diretto da James Mangold. Ad interpretare il famoso menestrello americano e premio Nobel per la Letteratura saràgià salito alla ribalta per “Wonka” e “Dune Parte 2” . Accanto a lui un cast ben nutrito in cui spicca Edward Norton nel ruolo di Pete Seeger. A, Bob Dylan e il lavoro di, fonte ondarock.itLa grande e fulminea ascesa di Bob Dylan che negli anni 60? arrivò dal Minnesota in una New York in pieno fermento artistico a diciannove anni e con solo due dollari in intasca per conquistare la scena mondiale del folk e del Rock. Questo è ...