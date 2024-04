A Caserta al via lavori in due scuole cittadine

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrenderanno il via a breve i cantieri relativi a duedi: si tratta in particolare deidi abbattimento e ricostruzione della scuola media “Ruggiero” di via Trento, nel quartiere Acquaviva, e di realizzazione della mensa all’interno dell’Istituto comprensivo “Da Vinci – Lorenzini” di via G.M. Bosco. Per entrambe le opere c’è stata l’aggiudicazione definitiva. L’intervento concernente la Media Ruggiero nel quartiere Acquaviva – zona sud di– del valore di 2,3 milioni di euro, è realizzato nell’ambito del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) e fa parte del finanziamento di 15 milioni di euro che determinerà un radicale cambiamento dell’intera area. La nuova scuola sarà moderna e sostenibile. Dal punto di vista dell’impatto ambientale, ...

