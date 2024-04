5a Tappa Pechino Express Sky NOW | arrivo in Laos con la puntata più vista di sempre

(Di venerdì 5 aprile 2024) Per i viaggiatori disi sono aperte le porte dele il benvenuto nel secondo Paese dello straordinario viaggio lungo “La Rotta del Dragone” ha sancito la nascita di nuove alleanze e ha infiammato forti rivalità tra le coppie, che ormai non nascondono più le proprie strategie. Per lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia una nuovaintensissima, quella di ieri, che migliora ulteriormente i propri primati: con 602mila spettatori medi (share 2,7%, 1.037.000 contatti e permanenza al 58%), la quintadi questa stagione è la piùdida quando lo show è in Sky e in streaming su NOW , con una crescita del +6% rispetto al precedente primato toccato una settimana fa, e del +32% nel confronto con l’omologo episodio di un anno ...

