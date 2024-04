5 aprile 2017 | Napoli-Juventus | la prima doppietta di Higuain | da ex | al San Paolo VIDEO

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017 , n. 63 – artt. 9 e 10, anche per l'anno Scolastico 2023 / 2024 , il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota prot. ... (orizzontescuola)

L’eclissi solare totale di aprile 2024: un evento eccezionale L’eclissi solare totale di aprile si preannuncia come un evento eccezionale che non si verificava da quasi sette anni. Il 2024 segna ... (newsnosh)

Geografia in festa in tutto il mondo con la Geonight - La Geografia è pronta ai festeggiamenti per l’ottava edizione della Geonight, iniziativa promossa dall’Associazione delle Società Geografiche Europee Eugeo e dall’Unione Geografica Internazionale Igu: ...ansa

Trailer Gli Amori di Sonia - Regia di Albert Parker . Un film con Gloria Swanson, John Boles, Pauline Garon, Ian Keith, Andrés de Segurola . Cast completo Titolo originale: The Love of Sunya . Genere Drammatico - USA , 1927 , ...mymovies

Cosa resta dello smartworking - Lunedì 1°aprile ha sancito il ritorno dello smartworking al regime ordinario, disciplinato dalla legge n. 81/2017. Un ritorno che comporta diverse novità perché vengono meno molte delle ...stream24.ilsole24ore