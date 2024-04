32mo anniversario della nascita del Comune di Fiumicino | Severini | “Vogliamo scrivere un nuovo capitolo di storia”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – “E’ una giornata storica per: il nostrocompie 32 anni, motivo per cui non nascondo l’emozione di essere qui di fronte a voi. Un particolare ringraziamento lo rivolgo a chi dà seguito a quest’Aula, teatro di avvenimenti importanti e luogo di sintesi politica, ovvero consiglieri ed assessori. Insieme a me, al Sindaco e tutti i dipendenti e dirigenti,mo undinel libro chiamato ‘'”. Così il presidente del Consiglio comunale, Roberto, in occasionecerimonia per ildeldi...