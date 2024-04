13enne accoltella un senzatetto e lo uccide selvaggiamente

(Di venerdì 5 aprile 2024) La tranquillità della città di Dortmund, in Germania, è stata scossa da un tragico evento: un ragazzino di soli 13 anni ha ucciso unnella sera di giovedì. Le autorità tedesche hanno confermato l’accaduto, riferendo che il giovane avrebbe colpito l’uomo con un coltello, come mostrato da un video girato con un cellulare. La vittima, un uomo di 31 anni senza fissa dimora, è stata trovata senza vita, e l’autopsia ha rivelato che è stata uccisa da diversi fendenti inflitti con un’arma affilata. Le autorità hanno chiarito che i colpi mortali sono stati inferti da un ragazzino al di sotto dell’età della responsabilità penale, suscitando incredulità e sgomento nell’opinione pubblica. La grave situazione del benessere mentale tra i giovani Questo tragico episodio ha scatenato un’ondata di domande e preoccupazioni sulla sicurezza e sul benessere dei giovani ...

