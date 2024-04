11 giorni | viaggio nel carcere più sovraffollato d' Italia nella docuserie di Nicola Zambelli

(Di venerdì 5 aprile 2024) Untra le mura delpiùd', il "Nerio Fischione" di Brescia, un gruppo di detenuti si racconta in una web-serie documentaristic: uno sguardo autentico sulla quotidianità di chi vive dietro le sbarre. All'interno della casa circondariale "Nerio Fischione" di Brescia, un gruppo di detenuti si racconta in una web-serie documentaristica di 33 episodi, pubblicata nell'arco di 11, su una pagina Instagram (@11.). Si tratta 11, documentario con la regia di: tutte le clip sono poi raccolte in un'unica opera, che sarà online da giovedì 11 aprile, sulla pagina Instagram. Il progetto è una produzione InPrimis, SMK Factory e Associazionee Territorio ...

