Zaniolo sbaglia | Foden segna I tifosi dell’Aston Villa | «Tornatene in Italia»

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel match di ieri tra Astone Manchester City, Nicolòha fatto un grave errore di posizione sul calcio di punizione di Phil. La squadra di Pep Guardiola ha vinto 4-1. In particolare, l’ex Roma era in barriera e si è spostato, facendo passare il pallone dalla sua parte.must have money on City what the actual fuck is this pic.twitter.com/6egZXZV6Fk — JRW (@false9 lives) April 3, 2024 Isi sono fatti sentire contro di lui: «in» hanno urlato dagli spalti ogni volta che toccava palla. Questo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso;non era stato finora molto ammirato in Inghilterra, date le sue scarse prestazioni (22 ...