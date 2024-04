Zaniolo nuovamente nel caos | scoppia la polemica sui social

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nicolò, giocatore dell’Aaston Villa, è stato pesantemente criticato suidopo la sconfitta contro il City. Il calcio europeo sta andando vero il proprio rush finale dopo l’ultima pausa nazionali. In diversi campionati il discorso per il titolo sembra essere già scritto: in Serie A l’Inter deve solo attendere, il Real ha 8 punti di vantaggio sul Barcellona, il PSG è a +12, mentre il Bayer Leverkusen è ad un passo dalla storia. Tuttavia in Premier League la situazione è ben diversa, dato che Arsenal, Liverpool e Manchester City viaggiano racchiuse in appena due punti. Alle loro spalle c’è l’Aston Villa, sorpresa di inizio stagione. Tuttavia la squadra di Birmingham è incappata in una sonora sconfitta proprio contro il City di Guardiola. A deciderla è stata la tripletta di Phil Foden, decisiva per fissare il punteggio sul 4-1 finale in ...