Scoop cast and crew ‘haven’t heard from’ Emily Maitlis about Newsnight film - Scoop cast and crew ‘haven’t heard from’ Emily Maitlis about Newsnight film - Matilis has not been involved in the show and has not shared her thoughts so far ...msn

X-Files, Gillian Anderson non esclude un ritorno nel reboot: "Potrebbe accadere" - Da quando X-Files si è concluso al termine della sua 11esima stagione, Gillian Anderson ha sempre negato un suo ritorno nello show, ma sembra che la situazione sia leggermente cambiata con la notizia ...movieplayer

Gillian Anderson teases potential Scully return in The X-Files reboot - Gillian Anderson has hinted that her iconic character FBI Special Agent Dana Scully could return in The X-Files reboot.yahoo