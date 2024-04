(Di giovedì 4 aprile 2024) Come vi abbiamo riportato,Rousey, durante una recente intervista, ha accusato Drewdi una condotta inappropriata nei suoi confronti e la WWE di tollerare simili condotte. In particolare,l’avrebbe afferrata per il laccio dei pantaloni ed i presenti non avrebbero fatto nulla di fronte alla scena. L’episodio risale ad uno show del 2022. Ora,queste affermazioni, sembra cheWWE qualcuno tema possibili misure nei confronti del wrestler. Le reazioni interne allediSecondo quanto evidenziato da Bryan Alvarez durante Wrestling Observer Radio, di fronte allediRousey, c’è chiWWE ha temuto e ...

WWE: All’interno della Compagnia c’è chi teme il licenziamento di Gulak dopo le parole di Ronda - Come vi abbiamo riportato, Ronda Rousey, durante una recente intervista, ha accusato Drew Gulak di una condotta inappropriata nei suoi confronti e la WWE di tollerare simili condotte. In particolare, ...zonawrestling

Tutto pronto per il più grande evento dell'anno in casa Wwe: attesa enorme per il ritorno sul ring di Dwayne Johnson - Tutto pronto per il più grande evento dell'anno in casa Wwe: attesa enorme per il ritorno sul ring di Dwayne Johnson ...gazzetta

WWE: 5 grandi avvenimenti che potremmo vedere a WrestleMania 40 - WrestleMania 40 si avvicina, e nelle scorse ore sono stati pubblicati quelli che sono i 5 grandi avvenimenti che potrebbero accadere ...spaziowrestling