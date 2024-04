WTA Charleston | Elisabetta Cocciaretto deve arrendersi alla superiorità di Vika Azarenka nel 2° turno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fine dei giochi. Si ferma al secondol’avventura nel WTA500 di(Stati Uniti) di. Sulla celebre terra verde, la marchigiana è stata nettamente sconfitta dbielorussa(n.26 del ranking). 6-1 6-2 il passivo per, mai riuscita a mettere in difficoltà la sua avversaria, soffrendone molto il peso di p, specialmente quando si è trovata a giocare la seconda di servizio. Un match, come il resto del programma, iniziato con ritardo a causa della pioggia. Negli ottavi di finale, quindi, la bielorussa affronterà l’americana Taylor Townsend (n.68 del ranking), a sorpresa a segno contro la russa Ekaterina Alexandrova (n.15 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-2. Nel primo set, ...

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Victoria Azarenka al secondo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra verde del South Carolina. Sfida complicata per la marchigiana, ... (sportface)

WTA Charleston, avanzano Kasatkina, Kudermetova ed Haddad Maia. Ok Navarro, Wozniacki si arrende - Ci è voluto molto più tempo del previsto, ma alla fine il torneo WTA di Charleston è riuscita quasi a completare il quadro degli ottavi di finale. A causa del maltempo l'inizio delle partite si è prot ...oasport

Marrakech, Charleston e molto altro. Il programma completo degli italiani in campo mercoledì 3 aprile - L'ATP 250 di Marrakech propone un programma a forti tinte azzurre, con tutti e quattro gli italiani di scena sul campo centrale. Nel pomeriggio spazio a Bogotà e Charleston, prima di chiudere la giorn ...tennisitaliano

Charleston, 2°turno: Cocciaretto sfida Azarenka - Elisabetta Cocciaretto torna in campo nel tardo pomeriggio italiano per il secondo turno del “Credit One Charleston Open” (WTA 500 - montepremi 922.573 dollari) in corso sulla terra verde di ...sport.tiscali