Wta Charleston 2024 | montepremi e prize money

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 1 al 7 aprile. Jessica Pegula ed Emma Navarro puntano al bottino grosso in questo torneo che chiude come da tradizione la stagione nordamericana prima di spostarsi in Europa. Ma anche Ons Jabeur dopo un travagliato inizio di stagione vuole iniziare a cambiare marcia. Ilcomplessivo ammonta a €854.210. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 500PRIMO TURNO – € 3.441 (1 punto) SECONDO TURNO – € 4.710 (31 punti) TERZO TURNO – € 8.592 (60 punti) QUARTI DI FINALE – € 16.743 (108 punti) SEMIFINALE – € 34.341 (195 ...