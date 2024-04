Wta Charleston 2024 | Cocciaretto oppone poca resistenza | Azarenka avanza in due facili set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Elisabettasaluta al secondo turno il WTA 500 di. Sui campi in terra verde della Carolina del Sud, la tennista marchigiana ha resistito poco più di un’ora sotto i colpi potenti di Victoria, cedendo con un netto 6-1 6-2. Nonostante un rinvio di circa sette ore a causa delle cattive condizioni metereologiche, evidentemente l’azzurra non è riuscita a recuperare dalle quasi 2 ore e mezza di battaglia del giorno precedente contro Ana Bogdan al primo turno. Si conclude così la trasferta nordamericana di, che non si è riuscita a togliere molte soddisfazioni sul circuito maggiore (secondo turno a Indian Wells e, primo a Miami), ma ha comunque conquistato punti importanti a livello ‘WTA 125’, vincendo sempre ae facendo ...