WTA Charleston 2024 | avanzano Kasatkina | Kudermetova ed Haddad Maia Ok Navarro | Wozniacki si arrende

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ci è voluto molto più tempo del previsto, ma alla fine il torneo WTA diè riuscito quasi a completare il quadro degli ottavi di finale. A causa del maltempo l’inizio delle partite si è protratto fin quasi alla mezzanotte italiana, dovendo così rimandare alcuni incontri, tra cui quello probabilmente più interessante tra Ons Jabeur e la vincitrice di Miami Danielle Collins. Beatrize Dariale giocatrici di maggior rango impegnate nella notte ed entrambe assolvono al loro compito: la brasiliana regola in due set la statunitense Caroline Dolehide facendo un po’ il gatto col topo, recuperando dal 2-5 nel secondo set ed annullando tre set point, per lei un incrocio interessante con Veronikanello spicchio di tabellone che ha confermato le aspettative. La russa si ...

