Wta Bogotà 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 4 aprile

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il, glie l'didel torneo Wta didella giornata di. Sara Errani è già ai quarti, ma ci sono ancora quattro posti da assegnare nella capitale colombiana. Apre la beniamina di casa Camila Osorio contro la romena Todoni, mentre nel corso della serata italiana sarà il turno della prima testa di serie del tabellone Bouzkova. Di seguito ilcompleto. CANCHA CENTRALOre 19:00 – (6) Osorio vs Todoni a seguire – Riera vs Maria a seguire – (1) Bouzkova vs Baptiste a seguire – Jones vs (7) Siegemund